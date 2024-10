Il Parco Ecolandia si trasforma in palcoscenico della musica con Andrea Braido Trio

Ecolandia è un Parco Ludico Tecnologico Ambientale, unico nel suo genere. 100.000 mq di bellezza incontaminata nel cuore di uno dei quartieri più bistrattati della nostra bellissima città.

Il Parco nasce infatti su una collinetta di Arghillà, da cui è possibile ammirare il meraviglioso panorama dello Stretto di Messina. La particolarità di questo bellissimo Parco sta però, non solo nella posizione privilegiata, ma nelle sue anime multifunzionali.

Ecolandia è un parco giochi adatto ai bambini, come anche un cinema all’aperto, un teatro sotto le stelle e il palcoscenico ideale per musica di qualità.

Ed è proprio questa la veste che coprirà questa volta il meraviglioso Forte Gullì. Al centro della scena, ancora una volta, è la musica, mai semplice, mai banale. Musica che arriva al cuore delle persone fino a farle commuovere. Protagonista di questa fantastica esperienza l’Andrea Braido Trio che darà vita ad un concerto di musica senza frontiere, con un repertorio che parte dal jazz fino ad arrivare a sonorità blues e rock.

Andrea Braido, il personaggio da cui prende il nome l’omonino trio è un indiscusso protagonista della scena pop italiana, che per anni ha emozionato gli ascoltatori al fianco di Vasco Rossi, Mina, Zucchero. Ma Braido è soprattutto un grande chitarrista rock jazz. All’organo sarà possibile vedere invece Vito Di Modugno, eletto tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana “Downbeat”. Per ultimo, ma non per questo meno importante, Alex Napolitano alla batteria. Il drumming di Alex chiude il cerchio di questo progetto, da cui è stato realizzato un progetto discografico che ha ottenuto lusinghiere recensioni che hanno fortemente contribuito al successo del gruppo.

Il concerto, che illuminerà ancora una volta il bellissimo Parco Ecolandia, è previsto per Domenica 23 Luglio con inizio alle ore 21:00.