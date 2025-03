Il Parco nazionale dell’Aspromonte protagonista su Linea Bianca

Sabato 22 marzo, alle ore 11.25, il Parco Nazionale dell’Aspromonte sarà il protagonista di una nuova puntata di Linea Bianca, il programma di Rai 1 condotto da Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani. Gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire le meraviglie di un territorio incontaminato che unisce natura, storia e tradizioni, grazie a un affascinante viaggio che partirà da Gambarie, un incantevole balcone naturale affacciato sul Mar Ionio.

Un viaggio tra cielo e mare: Monte Tre Pizzi e Gambarie

La puntata offrirà uno spettacolare racconto che avrà inizio dalla cima di Monte Tre Pizzi, uno dei luoghi più panoramici dell’Aspromonte. Da qui, gli spettatori potranno ammirare il contrasto mozzafiato tra il cielo e il mare, con lo Stretto di Messina da un lato e le Isole Eolie dall’altro. A Gambarie, sarà possibile scoprire anche un’esperienza unica: sciare con una vista impareggiabile su uno dei paesaggi più suggestivi della Calabria: lo Stretto.

Biodiversità e tradizioni locali nel cuore del Parco Nazionale

Il programma esplorerà anche la biodiversità e la ricca storia del Parco Nazionale, raccontando le tradizioni che animano la vita locale. Un’attenzione particolare sarà riservata alla tutela e valorizzazione del territorio, con focus su iniziative di grande rilevanza, come la pulizia dei boschi ed il recupero dell’asino calabro, simbolo della regione.

Un progetto sostenibile per il futuro del Parco

Questa puntata di Linea Bianca rientra in una collaborazione tra RaiCom, la Regione Calabria, il Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission, che testimonia l’importanza crescente del Parco Nazionale dell’Aspromonte come destinazione turistica sostenibile. Questo è un passo fondamentale per rendere il parco un punto di riferimento per chi desidera scoprire la bellezza autentica della Calabria.

Non perdere l’opportunità di immergerti in un mondo selvaggio e affascinante, tra sport, natura e cultura, con la puntata di Linea Bianca in onda sabato 22 marzo su Rai 1.