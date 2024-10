Parla D’Amico, l’agente di Corazza: ‘Vi dico perchè Simone ha scelto la Reggina’

Lanciatissimo come la sua Reggina, Simone Corazza è arrivato a quota undici marcature in tredici giornate di campionato ed è l’unico capocannoniere dei tre gironi ad aver raggiunto la doppia cifra. I colleghi di TuttoC.com hanno intervistato il suo agente Alessandro D’Amico: “Corazza è un giocatore forte purtroppo bersagliato dalla sfortuna, mi aspettavo che con Toscano che conosce bene le sue caratteristiche facesse molto bene. Non mi stupiscono i suoi undici gol.

Il mister nella scelta di Simone è stato fondamentale. Appena io e Massimo Taibi ne abbiamo parlato e il direttore ha fatto il nome in società, Toscano ha subito dato il suo assenso all’operazione conoscendo benissimo le sue doti tecniche e professionali.

Reggio Calabria una bella scoperta per Corazza. E’ entusiasta del posto, del clima e dell’affetto della gente. Del resto una piazza come Reggio, che ha visto nei tempi il calcio vero, non vede l’ora di tornare in una categoria che merita.

Promozione in serie B? Secondo me si. Ha l’organico per affrontare tutto il campionato. Inoltre la squadra è diretta dalla bravura ed esperienza di Toscano e il suo staff che di queste cavalcate ne ha già fatte parecchie oltre capacità’ gestionale di Taibi che ha esperienza da vendere e conosce molto bene la piazza di Reggio“.

