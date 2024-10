Parma-Reggina, Iachini: ‘Gli infortuni ci condizionano parecchio. Vazquez era stremato’

Qualche ora prima di mister Stellone, ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Parma Iachini. Oltre alla disamina sulla partita giocata a Monza, ci si è soffermati sulla lunga lista di infortunati e sull’impegno contro la Reggina, dichiarazioni riportate da parmalive.com: “Per numeri stiamo concedendo poco, poi ci sta nella nostra crescita, avendo tanti giovani, ma la squadra meritava di più. A Monza abbiamo subito 3 tiri in porta, le statistiche lo dicono. Per le tante occasioni che abbiamo creato e per le poche che abbiamo subito, avremmo meritato più punti, ma dobbiamo comunque crescere. Gli infortuni poi condizionano parecchio. Se pensi che avevamo preso Cassata per dare una mano in mezzo, ma si è rotto il piede alla prima presenza, se pensi a Pandev che stavamo cercando di portarlo a una condizione accettabile e si è fatto subito male, poi abbiamo perso Schiattarella, e tutti gli altri, Benek anche è stato acciaccato qualche gara perché ha preso colpi e avuto qualche problemino. Forse abbiamo raccolto meno. Poi vinciamo con il Pordenone e perdiamo Pandev e Buffon, vinci con la SPAL e perdi Tutino e Inglese…

Leggi anche

Vazquez a 25 minuti dalla fine mi ha chiesto il cambio, ma faccio molta fatica a toglierlo: era stremato, ha preso una botta e stava facendo anche più di quanto potesse realmente darci in quelle condizioni, ma ho aspettato a fare il cambio perché avevamo già rischiato di prendere gol e lui ci garantiva di mantenere più il possesso nella loro metà, dato che ci stavamo abbassando. Ma se guardiamo i dati che ci danno gli organi competenti, la squadra per gamba, corsa e potenza ci dicono che stiamo bene”.