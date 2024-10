Parma-Reggina: la probabile formazione amaranto. Problemi in difesa

Mostra sempre grande serenità mister Stellone anche quando le problematiche aumentano con il trascorrere delle partite in quel reparto preso di mira dagli infortuni. Alle perduranti assenze in difesa di Stavropoulos, Cionek, Lakicevic, si aggiunge quella di Aya e le condizioni non ottimali di Loiacono il quale, andrà in panchina, ma il tecnico spera di non utilizzare per evitare conseguenze più serie. Ed allora proviamo ad immaginare quale potrà essere lo schieramento soprattutto dietro, confermando sempre le novità riguardo le rotazioni. Non ci sorprenderemmo se decidesse di gettare nella mischia il giovane Franco.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Turati, Kupisz (Franco), Amione, Di Chiara; Giraudo, Crisetig, Hetemaj, Folorunsho, Adjapong; Menez, Montalto. All. Stellone