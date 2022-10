Parma-Reggina: entusiasmo alle stelle, l'invasione è servita

Erano più di 2000 a Modena, si sono presentati in 15.000 al Granillo per il derby contro il Cosenza. Sono ufficialmente tornati entusiasmo e partecipazione. I tifosi amaranto stanno dando una spinta notevole ad una squadra che oggi si trova in testa alla classifica, ma soprattutto vince mettendo in campo spettacolo e grande gioco. Mister Inzaghi continua a mantenere un profilo basso, ma a prescindere dal primato in graduatoria, è soprattutto la qualità messa in mostra da Menez e compagni che entusiasmano. "E' la squadra migliore fino al momento incontrata", continuano a ripetere gli allenatori avversari. Ed in effetti è proprio così, perchè insieme alla brillantezza della manovra e sprazzi di grande calcio, delle diciassette reti realizzate, quasi tutte nascono da azioni manovrate, giocate eccellenti, vere prodezze. E con questi presupposti si prepara la grande invasione al Tardini di Parma. Prevendita aperta nel giorno di domenica e settore esaurito di lunedi mattina (più di 1200 biglietti venduti). Reggina, anche questa volta avrai al fianco il dodicesimo uomo in campo.