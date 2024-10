Parte da Gioiosa Jonica il tour letterario del libro di Domenico Nunnari “Destino Mediterraneo” che proseguirà nei prossimi mesi con tappe già fissate non solo in Calabria ma anche in Sicilia, Sardegna e altre regioni italiane. Per Nunnari si tratta di un gradito ritorno a Gioiosa, avendo già lo scorso anno presentato l’altro libro “La Calabria spiegata agli italiani” che ha avuto un successo strepitoso e meritato.

Il libro, sarà presentato a Gioiosa Jonica sabato 20 ottobre alle ore 17:15 nelle suggestive sale di Palazzo “Amaduri” sede della cultura “gioiosana” e ritrovo di tante belle presentazioni di libri ed eventi di elevato spessore e “patrimonio di saperi e conoscenze”.

L’evento organizzato dal Club per l’UNESCO in collaborazione con la Pro Loco di Gioiosa Jonica e della casa editrice Rubbettino, si pregia infatti, di tenere a battesimo questa nuova opera di Mimmo Nunnari che si lega bene al precedente libro avendo un filo conduttore dato dallo scrittore per fare capire le due facce della Calabria con pregi e difetti.

Dopo il saluto dell’autorità istituzionali, introdurrà la Prof.ssa Palma Comandè che dialogherà con l’autore rivolgendosi ai presenti e, auspicando (come spesso accade) interventi da parte del pubblico che possano aprire un interessante dibattito. Il libro, impreziosito dalla geniale copertina raffigurante il mare aperto è una suggestiva cartolina che in qualche modo anticipa i contenuti del saggio.

Mimmo Nunnari, giornalista, già vicedirettore della TGR Rai, ha insegnato Teoria e Tecnica del Giornalismo nell’Università di Messina e Sociologia dei processi culturali e comunicativi nell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Tra i suoi libri: Nord Sud l’Italia da riconciliare (1992); Storia della rivolta di Reggio (2000); Dal giornale al portale (2004); Media arabi e cultura nel Mediterraneo (2009); Viaggio in Calabria, dalla Magna Grecia al Terzo Millennio (2009); La lunga notte della rivolta(2010).