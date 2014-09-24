Parte PolitiCALtour, il nuovo programma di approfondimento politico di Radio Touring 104

È partito ieri PolitiCALtour, il nuovo programma di approfondimento politico di Radio Touring 104 ideato e condotto da Alessandro Russo, giornalista e scrittore che da anni racconta luci e ombre della Calabria attraverso la sua attività ai vertici di importanti testate giornalistiche e i suoi libri inchiesta. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15, i protagonisti della politica e dell’informazione calabrese si alterneranno ai microfoni della radio per cercare di andare oltre il cicaleccio della cronaca quotidiana ed entrare in profondità nelle questioni che più interessano i cittadini alla vigilia di due importanti tornate elettorali: le elezioni comunali di Reggio e le elezioni regionali.

La prima puntata con Varano e Verduci

L’avvio ieri, lunedì 22 settembre, con i giornalisti Aldo Varano e Giovanni Verduci. “Appartengono alla mia brutta razza”, ha spiegato Alessandro Russo: “ecco perché avviamo questa prima puntata dedicata alla Calabria ai tempi della politica e della politica ai tempi della Calabria con le loro – le nostre parole dissacranti e taglienti, alla ricerca del vero, oltre i proclami e le campagne elettorali”. A loro, come si può riascoltare sui podcast che via via verranno caricati sul sito politicaltour.com, il conduttore ha affidato il compito di giudicare le prime fasi della campagna elettorale, attribuendo un voto alle strategie dei candidati sindaco. E se per Verduci i candidati più accreditati per il Comune, Giuseppe Falcomatà, Lucio Dattola e Aurelio Chizzoniti ancora non superano la sufficienza, per Aldo Varano, invece, Dattola sta offrendo segnali di vivacità pur essendo partito in ritardo: in questa fase si merita un nove.

L’ospite in studio della puntata di oggi, martedì 23 settembre, è il candidato sindaco del centrosinistra per il comune di Reggio Giuseppe Falcomatà. Domani, mercoledì 24 settembre, sarà la volta del presidente della Provincia Giuseppe Raffa. Giovedì 25 settembre Alessandro Russo incalzerà Gianluca Callipo, in corsa per le primarie regionali del centrosinistra, mentre venerdì 26 settembre toccherà a due esponenti politici in corsa per le comunali reggine su fronti opposti: Giuseppe Musarella e Franco Germanò.

Gli obiettivi del programma

PolitiCALtour è un’occasione per conoscere meglio persone e fatti, per andare oltre i personaggi e le mistificazioni. Candidati, dirigenti di partito e rappresentanti istituzionali si racconteranno e risponderanno alle domande che non risparmieranno alcun aspetto della vita politica e sociale calabrese: dalla grave crisi economica ai tagli dei servizi pubblici, dagli scandali di palazzo all’allarme lanciato dalla magistratura per il reale e incombente pericolo di inquinamento mafioso delle liste elettorali. Il contributo dei giornalisti più attenti alle vicende politiche reggine e calabresi offrirà agli ascoltatori una chiave di lettura in più per orientarsi nella giungla di offerte politiche apparentemente tutte uguali e a prive di appeal.

Attraverso il sito politicaltour.com e la pagina Facebook gli ascoltatori potranno interagire con il programma, essere costantemente aggiornati e offrire suggerimenti, formulando domande che poi saranno rivolte ai politici. PolitiCALtour racconta la Calabria ai tempi di questa politica e la politica ai tempi di questa Calabria per ridare peso alle parole, per restituire ai cittadini una realtà non artefatta. online website read on line