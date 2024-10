Partita la macchina organizzativa del Premio Simpatia della Calabria 2019

Già partita da tempo, la macchina organizzativa del “Premio Simpatia della Calabria”, la kermesse firmata Incontriamoci Sempre che premia personaggi calabresi e di origine che danno lustro alla nostra terra, viene oggi impreziosita dall’arrivo dei prestigiosi orologi da tasca Perseo: la nostra storia, la storia delle Ferrovie dello Stato, anima stessa dell’Associazione.

Per il Gran Galà, che avrà luogo nella prestigiosa location del Foyer del Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, la data, in via di definizione, sarà probabilmente quella del 10 Settembre.

Presente all’evento, sempre al nostro fianco, il Maestro Orafo Michele Affidato, reduce anche quest’anno dall’esperienza sanremese come realizzatore dei prestigiosi Premi, che, le sue creazioni e la sua arte impreziosirà la XIII Edizione del Premio, la cui conduzione è stata affidata, anche quest’anno, ai bravissimi presentatori Marco Mauro e Giovanna Scarfò.

A breve verranno ufficializzati i nomi degli insigniti, classe 2019.