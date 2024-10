Pasqua alle Ninfee: spettacolo e Meet&greet con Lucilla

Evento da non perdere per i più piccoli. Appuntamento venerdì 29 marzo al Parco Commerciale Le Ninfee. Il divertimento è assicurato

Il Parco Commerciale Le Ninfee è lieto di annunciare un evento speciale per festeggiare la stagione primaverile dedicata alle famiglie e, in particolare, ai più piccoli. Venerdì 29 marzo, dalle ore 16:00, il centro commerciale si trasformerà in un vivace palcoscenico di allegria e divertimento per celebrare insieme la Pasqua.

La star dell’evento sarà Lucilla, nota per la sua capacità di coinvolgere e intrattenere i bambini con spettacoli pieni di energia e allegria. La sua performance promette di essere un momento magico, ricco di musica, danza e giochi che sapranno catturare l’attenzione e la fantasia dei più piccoli, trasportandoli in un mondo di divertimento e creatività.

Oltre allo spettacolo principale, l’evento includerà un’esclusiva sessione di meet&greet con Lucilla. Un’opportunità unica per i bambini di incontrare la loro beniamina, scattare foto insieme e condividere un momento indimenticabile. Tuttavia, è bene notare che il meet&greet è limitato a 100 foto, al quale si potrà accedere solo con i pass distribuiti in questi giorni presso gli uffici di direzione del Parco le Ninfee.

Ma le sorprese non finiscono qui!

L’animazione sarà curata da L’elefante, un’associazione ludico educativa che da anni si dedica con passione all’intrattenimento per l’infanzia. Con la loro esperienza, saranno in grado di garantire divertimento e sicurezza, rendendo la giornata ancora più speciale per tutti i piccoli partecipanti.

Chi è Lucilla

Con oltre 500.000 seguaci su YouTube, Lucilla è la cantante più amata dai bambini italiani.

Lucilla, simpatica cantante che arriva da un pianeta lontano, incarna uno dei personaggi ad oggi più amati e seguiti dai bambini di tutta Italia. Una fatina allegra e spensierata che ha conquistato i bambini, ma piace anche ai genitori – basta scorrere i commenti sotto i suoi post social per trovare centinaia di complimenti da parte di mamma e papà.