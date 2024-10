Passione e talento. Egidio, giovane imprenditore reggino: “Imparerò dai miei errori”

Scommettere su sè stessi non è sempre facile. E’ ancora più difficile farlo da giovanissimi e in un contesto complicato dal punto di vista lavorativo come quello della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Seppur tra comprensibili timori, il reggino Egidio Pettè si è tuffato a soli 20 anni in una nuova attività imprenditoriale. Sono trascorsi esattamente 12 mesi dall’inaugurazione nel negozio ‘Revolutionstyle’ di Motta San Giovanni, è il momento ideale per un primo bilancio.

“Lo ammetto, sono stato un pò pazzo. La mia famiglia inizialmente era contraria, mia mamma mi diceva ‘guarda che ti caccio di casa’ (ride, ndr). Io però sono un testardo cocciuto, quando mi metto una cosa in testa la devo realizzare. Così nell’aprile del 2018, dopo una fase di progettazione, ho inaugurato il mio negozio con enorme soddisfazione”, dichiara Egidio ai microfoni di CityNow.

Appassionato sin da ragazzino di acconciature, Egidio dopo aver frequentato il Cifap (corso di formazione professionale per parrucchieri) è passato attraverso uno stage presso il negozio ‘New Look’.

“Devo ringraziare immensamente Teresa Serra della New Look, mi ha fatto crescere molto sia a livello professionale che umano. Allo stesso tempo, è stato importante il supporto anche di Carmen Latella e Antonella Verderame. Dopo lo stage ho capito definitivamente che volevo intraprendere questo percorso e aprire una mia attività”, afferma il giovane imprenditore reggino.

Incoraggiato da amici e colleghi, Egidio ha potuto contare (dopo le rimostranze iniziali) anche sul supporto della famiglia. “Una volta capito che le mie intenzioni erano serie, la famiglia si è messa subito al mio fianco rivelandosi fondamentale. Senza di loro, non avrei potuto aprire il mio negozio”.

‘Revolutionstyle’ ha appena soffiato sulla sua prima candelina, Egidio vede già all’orizzonte i prossimi obiettivi e traguardi.

“Sto frequentando un’accademia di Bergamo altamente specializzata, il percorso durerà alcuni anni. Il mio rappresentante di zona, Pasquale Zaccuri, mi ha aiutato a farmi conoscere e frequentare questa Accademia. Non sarà facile dividermi tra l’attività lavorativa e l’accademia ma sono sacrifici che voglio fare per continuare il mio percorso di crescita”.

Da Saline Joniche (paese di Egidio) a Motta San Giovanni pochi i chilometri di distanza, ma una distanza siderale per chi, giovanissimo, apre una nuova attività.

“Ringrazio di cuore tutti gli abitanti di Motta e Lazzaro, mi hanno accolto davvero come un figlio, con lo stesso affetto mostrato dall’amministrazione locale di Saline Joniche, il mio paese. I primi giorni aprivo il negozio e mi guardavo attorno intimorito per l’inizio di questa avventura, guardavo il mio nome sull’insegna e stentavo a crederci. Anche grazie all’incoraggiamento loro le cose stanno andando bene. Non è facile, ma imparerò dai miei errori e grazie a quelli potrò capire e crescere“, sottolinea Egidio mostrando una maturità che si fa beffe della carta d’identità.

Festeggiato il primo anno di attività, il giovane imprenditore reggino con l’intraprendenza che lo contraddistingue guarda già al futuro.

“Voglio proseguire nel mio percorso di crescita, giorno dopo giorno. Spero che l’Accademia di Bergamo mi darà gli strumenti per essere tra qualche anno ancora più professionale, mantenendo l’impegno e la passione che ho adesso. Il sogno? Arrivare nei migliori programmi televisivi nazionali, cosi da poter curare l’acconciatura di personaggi importanti e celebrità”.