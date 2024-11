Patto per l’Atam, piena condivisione di Confindustria Reggio Calabria.

“Al rilancio del sistema di trasporto pubblico locale si lega una parte importante delle strategie di sviluppo riguardanti la futura Città metropolitana di Reggio Calabria. Sarebbe impensabile, infatti, anche solo ipotizzare per il nuovo livello di governance uno scenario privo di un servizio moderno ed efficiente di mobilità urbana. Per questo esprimiamo piena e convinta adesione al ‘patto per l’Atam’ avanzato qualche giorno fa dall’amministratore unico dell’azienda, Antonino Gatto”.Confindustria Reggio Calabria sposa un’iniziativa giudicata “opportuna”, soprattutto perché “imperniata attorno ai due punti fermi che caratterizzano la stessa azione degli Industriali reggini, ovvero legalità e partecipazione. In tal senso siamo convinti che anche altre espressioni sane del nostro tessuto sociale non resteranno insensibili a questo invito e sapranno offrire un contributo tangibile per fare in modo che un segmento fondamentale della città possa avere una prospettiva. Al tempo stesso – conclude l’associazione di via del Torrione – auspichiamo che il complesso percorso di risanamento aziendale, avviato con senso di responsabilità e determinazione dall’amministratore unico, si concluda positivamente, garantendo così la continuità del servizio e il mantenimento dei livelli occupazionali”.