Ponte, il Pd di Villa: ‘Il nostro lavoro paga, tuteleremo sempre di più lo Stretto’

Domenica 19 gennaio 2025 su Report – trasmissione Rai Tre – è stato mostrato il documento che, tramite accesso agli atti, il Partito Democratico di Villa ha ottenuto dal Ministero dei Trasporti sul franco navigabile, sulle navi superiori ai 65 metri che transitano sullo Stretto e che non potrebbero passare sotto al Ponte di Salvini, dati 2023.

Non un ponte, quindi, ma un “muro” che distruggerebbe innanzitutto il Porto di Gioia Tauro. Auspichiamo che i Sindaci di Gioia Tauro e di San Ferdinando ci convochino per consentirci di produrre i documenti finora acquisiti. Il lavoro del Circolo paga: abbiamo tutelato e tuteleremo sempre di più Villa SG e lo Stretto tutto. Senza veri Partiti non c’e’ vera Politica.

Domande sull’impatto del Ponte e sulla presenza dell’a.d.

A proposito, che giorno verrà di nuovo Ciucci, l’a.d. di Stretto di Messina, in Città? Verrà come al solito per chiudersi nelle stanze di Palazzo San Giovanni? Ci sarà una conferenza stampa? Sono state invitate le famiglie delle abitazioni espropriande? Attendiamo risposte, per annunciare la nostra presenza!

Enzo Musolino

Segretario cittadino

Circolo Partito Democratico “T. Giordano”