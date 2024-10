Una cena in “pedana”. All’Hostaria dei Campi si può (foto)

Per gli amanti del calcio, la pzzeria al chiuso è sempre accessibile

Con l’arrivo dell’estate, la pizzeria-ristorante del centro città ha deciso di costruire uno spazio all’aperto da dedicare a tutti i suoi clienti.

La nuova pedana si trova in via Possidonea (lato Shaker) ed è pronta ad accogliere numerosi avventori che, per tutta la stagione, potranno godere della loro squisita cena all’aperto (circa 40 posti a sedere).

Stavate cercando un motivo in più per andare all’Hostaria? Eccolo servito.

Dalla pizza al calzone, passando per primi e secondi piatti di terra e di mare, tutto ciò che vi fa più gola lo trovate all’Hostaria dei Campi.

Al locale, che, sin dalla sua apertura, ha mostrato una grande sensibilità per le esigenze di tutti i clienti, tutte le proposte culinarie sono anche gluten free.

L’Hostaria dei Campi pensa anche ai tifosi di calcio e per chi vorrà, c’è sempre la possibilità di mangiare una buona pizza anche al chiuso e davanti alle partite di serie A. Questa sera programma ricchissimo.

Prenota il tuo tavolo chiamando dopo le 17,30 allo 0965.324003 oppure al 349.3610766