Pellaro, regina del pugilato olimpico per una notte

Organizzato dalla A.S.D. Amaranto Boxe, presso il PalacolorCSI sul lungomare di Pellaro, sabato 19 novembre dalle ore 18.00, per la prima volta in assoluto, si svolgerà una riunione interregionale di pugilato che prevede ben dodici match tra pugili della Calabria, pugili dei gruppi sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato , pugili della Sicilia e della Campania. Sul ring saliranno tante giovanissime promesse del nostro Team ed in particolare il campione e giovanissimo talentuoso reggino Santo Ielo. Notevole anche l’impegno di tutto lo staff del Csi Reggio Calabria , partner dell’evento “La Grande Boxe a Pellaro”. Ospite della serata il Campionissimo pugile reggino, Francesco Versaci già campione italiano universitario dilettanti, Campione Mondiale Youth I.B.F., Campione del Mediterraneo I.B.F., Campione Italiano pesi Mediomassimi, Campione Italiano pesi Massimi leggeri. Il pugile reggino è entrato nella storia del pugilato italiano, come il più giovane pugile ad esordire professionista, a soli 18 anni e 10 mesi. Prima della manifestazione ufficiale, dalle 17.30, attività lancio e avviamento alla boxe per giovanissimi atleti (7-12 anni).