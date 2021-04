Reggio, cadono calcinacci dal Ponte di Pentimele: paura per gli automobilisti - FOTO

Giù calcinacci dal ponte che collega l'A2 al Porto di Reggio Calabria. Nella via vecchia Pentimele, al momento, è stata realizzata una restrizione di carreggiata.

Caduta di calcinacci dalla rampa del Porto

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale ed una squadra Anas, che hanno messo in sicurezza la strada, segnalando l'area interessata.

"La caduta è stata superficiale - assicurano gli agenti della Polizia - Sono stati i Vigili del Fuoco successivamente a far cadere gran parte del cemento per evitare un secondo crollo che avrebbe potuto causare danni gravi a cose o persone".

La manutenzione programmata

L'intervento di manutenzione era stato già programmato, assicurano da Anas. E i lavori inizieranno proprio questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:00.

Non pochi disagi per i numerosi passanti questa mattina. In difficoltà e preoccupati anche i commercianti della zona, in particolare della bottega di alimentari e del negozio di nautica (più vicini al crollo). Del negozio di nautica, che si trova proprio sotto il ponte, è stato anche impedito l'accesso dall'ingresso principale.