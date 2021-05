Calabria, Astrazeneca per tutti? Le precisazioni della Protezione Civile

Il consiglio over 60 è "in via preferenziale", ma Astrazeneca è indicato per tutte le persone di età superiore ai 18 anni

Nonostante siano passati diversi mesi dall'inizio della campagna vaccinale anti-Covid, lo scetticismo in materia è davvero tanto. I maggiori dubbi degli italiani riguardano il vaccino Astrazeneca ed, in particolar modo, in Calabria ci si domanda perché non venga rispettata la raccomandazione del Ministero alla somministrazione per over 60. Ad illustrare la motivazione è stata la Protezione CivileRegionale.

In Calabria Astrazeneca per tutti?

Adesso che le inoculazioni giornaliere si aggirano quasi sempre intorno alle 20 mila quotidiane, è semplice ascoltare le testimonianze di chi ha ricevuto solamente la prima o anche la seconda dose. Se c'è, però, qualcosa che accomuna tutti è l'incertezza riguardante il vaccino somministrato. Sono davvero poche le persone che direbbero si ad Astrazeneca al posto di Pfizer o Moderna. Persino il Johnson & Johnson che nella Regione meridionale è l'ultimo fra gli arrivati, non è ancora molto popolare nonostante la peculiarità di essere l'unico mono dose sul mercato.

Per rispondere alle continue richieste di precisazioni sull'utilizzo del vaccino anglo svedese, la Protezione Civile della Calabria ha deciso di pubblicare una nota per rammentare che l'età "+ 60" imposta dal Ministero è una semplice raccomandazione che nulla toglie agli altri. Riguardo ala somministrazione di Astrazeneca, il professor Ludovico Abenavoli, componente dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid ribadisce:

“La Regione sta seguendo espressamente le indicazioni fornite dall’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco. Vi è una grande attenzione da parte del personale medico, il vaccino viene somministrato solo a chi risulta compatibile, in seguito ad un’adeguata anamnesi, così come accade in altre regioni dove, addirittura, viene richiesto espressamente dagli utenti il vaccino anglo-svedese per la sua ottimale copertura contro il Coronavirus, i cui effetti collaterali sono minimi, al pari del Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson”.

Come avviene la scelta e per chi è indicato