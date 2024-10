Vaccini per tutte le età: a giugno la svolta anticipata di Figliuolo

Il commissario per l'emergenza Covid anticipa la data per l'apertura delle prenotazioni a tutti gli italiani con più di 16 anni

È stata anticipata al 3 giugno la data di apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per tutta la popolazione di età superiore ai 16 anni.

Vaccini per tutte le età, si parte da giugno

Niente più prenotazioni suddivise per età. Inizialmente prevista per il 10 giugno, la circolare del Commissario per l’emergenza Covid verrà formalizzata ancor più a stretto giro, per la precisione, con una settimana di anticipo. Figliuolo ha spiegato che si tratta di una tappa già inserita dal piano redatto lo scorso marzo:

“Il piano include anche la classe degli adolescenti, quelli che vanno dai 12 ai 15 anni, per un totale di circa 2,3 milioni di giovani. Dal 3 giugno – ha proseguito – partirà una lettera alle Regioni e Province autonome con cui si darà la possibilità di aprire le vaccinazioni a tutte le classi seguendo il Piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione possibili, anche quelle aziendale”.

Non mancano però le raccomandazioni alle Regioni:

“Le dosi a disposizione saranno 20 milioni e quindi bisogna evitare le rincorse a volerne di più. Grazie al nostro presidente Draghi e all’azione che fa la struttura siamo riusciti ad avere questo. Non è tantissimo, ma se pensiamo a due, tre mesi fa credo che nemmeno nelle previsioni più rosee avremmo mai pensato di arrivare a questo risultato”.