Perugia-Reggina: le modifiche nell’undici iniziale. Almeno quattro i cambi

Tre partite nel giro di pochi giorni. Una è già andata, la seconda si giocherà mercoledi nel recupero con il Perugia e lunedi pomeriggio al Granillo contro il Venezia. Per la sfida al Curi, secondo La Gazzetta dello Sport, mister Inzaghi potrebbe apportare alcune modifiche nell’undici iniziale:

“Continua la preparazione della Reggina in vista della sfida di domani sera al Curi con il Perugia, gara di recupero della 29ª giornata non giocata per il terremoto l’11 marzo scorso. Seduta tattica ieri pomeriggio al Sant’Agata e prove di formazione. Così come contro il Genoa anche contro i grifoni, allenati dall’ex allenatore amaranto Fabrizio Castori, verrà confermato il 3-5-2 con uomini diversi. Inzaghi valuterà oggi nella rifinitura chi fare riposare, perché lunedì prossimo al Granillo bisognerà ricevere il Venezia e rinnovare la fiducia agli stessi undici del Ferraris è da escludere. Nel reparto difensivo Terranova potrebbe far riposare Cionek o Camporese, con la conferma di Gagliolo, mentre nella linea mediana Rivas agirà a destra al posto di Bouah e il rientrante Fabbian per Crisetig, con Majer play davanti alla difesa e le conferme di Hernani e l’ex Di Chiara. In attacco potrebbe esserci il ritorno di Gori, con il dubbio di Inzaghi se mandare in panchina Menez perché diffidato o Strelec“.