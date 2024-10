Perugia-Reggina, settore ospiti: la frenata dopo la buona partenza. Il dato

Momento di crisi da superare al più presto. La Reggina prova ad uscirne a partire dalla trasferta di Perugia contro una squadra in difficoltà e con diverse assenze. Mister Inzaghi è apparso molto sereno rispetto ai risultati negativi di questo girone di ritorno ed in occasione della conferenza stampa di presentazione, ha parlato di gruppo pronto e motivato. Tranne Cionek squalificato e Ricci infortunato tutti a disposizione e la sensazione che almeno nell’undici iniziale si tornerà all’antico. Nel frattempo, dopo una buona partenza per quello che riguarda la prevendita dei biglietti nel settore ospiti, si registra una frenata con poco più di 350 tagliandi venduti fino alla serata di ieri (giovedi).

Modalità e prezzi per l’acquisto dei biglietti

“Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale TicketOne (clicca https://www.ticketone.it/events/sport-56/qui) o nei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 15,00. Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età. La vendita riservata agli ospiti chiuderà venerdì 10 marzo alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della gara“.