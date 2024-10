Perugia: il presidente Massimiliano Santopadre carica squadra e tifosi

Ha scelto di parlare a tre giorni dalla sfida delicata contro la Reggina il presidente del Perugia Santopadre. Ha smentito presunti dissidi con il tecnico Castori e poi ha caricato squadra e tifosi. Di seguito le dichiarazioni riportate da calciogrifo.it:

“Quando leggo che io e il mister non andiamo d’accordo rimango deluso perché ancora c’è gente che tende a destabilizzare l’ambiente quando non c’è nessun motivo per farlo. Non c’è nessun problema tra me, il mister e il DS, crediamo ciecamente nel lavoro che stiamo facendo. Con questi articoli disturbiamo il pensiero della gente che invece ci deve aiutare. Facciamola finita di scrivere cose che non corrispondono alla verità soltanto per ottenere qualche click in più. Io sono convinto che Castori ci porterà alla salvezza. Malgrado il mister sia nel calcio da tantissimi anni è un essere umano e ha bisogno di sentirsi amato. Se io oggi decidessi di cambiare allenatore andrei a cercare proprio Castori”.