Pesce spada d’oro e magica notte di Chianalea: la cerimonia di premiazione – FOTO

Una serata sobria e ricca di significato quella tenutasi in occasione della cerimonia di premiazione per il Pesce spada d’oro e la magica notte di Chianalea.

Illustri personaggi della Calabria sono stati premiati, come ogni anno, nella bellissima cornice di Chianalea. Pippo Callipo con la sua azienda del tonno, un connubio con le attività del mare, Nuccio Caffo, notissimo con i suoi marchi nel campo degli amari e della distilleria, con il famoso Amaro del Capo (sul logo dell’etichetta è rappresentata Capo Vaticano, splendida località del tratto della costa degli Dei, bella come Chianalea). Piero Grillo , altro giovane imprenditore, armatore, noto anche per le sue attività nel ramo della Ristorazione.

I momenti salienti della serata sono stati immortalati dal fotografo Antonello Diano. Prima a bordo della bellissima Baronessa e poi in pedana, al mitico Bleu de Toi della famiglia Polistena.

La speranza è sempre quella di riprendere al più presto e fare della Calabria una regione turistica di eccellenza per almeno otto mesi l’anno. L’associazione Incontriamoci Sempre dopo gli ultimi successi a livello di media Nazionale, dopo il successo sul Tg2 nazionale e la presenza sul Magazine delle Frecce Fs e sulle news di Fsnews.it, è già impegnata sul fronte sociale e culturale, attraverso la bellissima location del Museo Fs Pietro Germi della stazione Fs di S Caterina.