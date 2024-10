Pesce spada che passione: le proposte dell’Hostaria dei Campi

Il pesce spada migliore: scegli tu se iniziare la settimana con una fetta alla bagnarota o con gli intramontabili involtini dell’Hostaria dei Campi. E’ lo chef a creare tutto al momento, questo fa si che la loro particolare forma non sia mai uguale, inoltre suscettibile a mille varianti, con mollica gluten free o anche senza lattosio per accontentare proprio tutti!

La cucina espressa è una nostra caratteristica, il cliente affezionato sa che quei 5 minuti in più, porteranno in tavola un piatto unico e personalizzato, così come afferma il titolare del noto locale reggino, Francesco Caputo.

La differenza la si deve fare sempre, in ogni singola cosa. Questo conferisce eccezionalità ai locali e garantisce la professionalità tanto ricercata da tutti.