Piano per il sud 2030, ma in copertina… c’è il golfo di Trieste

Gaffe per lo staff comunicazione del ministro Provenzano che rilancia: "E' un progetto per l'Italia..."

Sarà la rupe di Scilla, o di Tropea, che si vorrebbe candidata a capitale della cultura del 2021’ Alzi la mano chi non se l’è chiesto guardando attentamente la copertina del progetto che il premier Giuseppe Conte, in compagnia dei ministri Provenzano e Azzolina, rispettivamente appartenenti al Pd e al Movimento 5 Stelle, ha presentato questa mattina in Calabria.

Si perché a guardar bene non si tratta proprio delle località turistiche calabresi che annualmente richiamano centinaia di migliaia di turisti. Né di uno scorcio dell’Italia insulare, e neppure di Capri. La foto simbolo del Piano, presentata qualche ora fa proprio a Gioia Tauro con l’hashtag #Sud2030, ritrae il golfo di Trieste, e precisamente la località Duino, comune del Friuli Venezia Giulia, che ha una splendida vista sul mare proprio come potrebbe essere dalle nostre parti.

Il primo ad accorgersene è stato il giornalista Ferdinando Giugliano che in un post su facebook ha ironizzato proprio mettendo in evidenza la foto incriminata: “Il “Piano per il Sud” del ministro Provenzano inizia con una foto di… Duino, in provincia di Trieste”. Inutile sottolineare l’ilarità degli utenti che hanno commentato il post di Giugliano, al quale ha risposto anche il ministro provando a mettere una pezza alla “svista” dello staff di comunicazione che ha curato il progetto: “È un progetto per l’Italia, appunto. Sul serio”. Aggiungendo poi: “Tutto il senso del Piano #Sud2030 è che si tratta di un progetto per l’Italia. Che bisogna guardare al Sud per rilanciare lo sviluppo anche al Nord. C’è scritto, in 80 pagine di documento, da discutere o criticare se si vuole. Non pretendo tanto dai cosiddetti esperti. Di tutto il lavoro vi interessa solo una figura? Va bene: leggete almeno il testo della slide, però…”

Insomma, buona la prima, non si può proprio dire…