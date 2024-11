Reggio, Accademia di Belle Arti: Sacchetti riconfermato direttore per il triennio 2025-2028

Con 42 voti su 50, il professore Piero Sacchetti è stato riconfermato direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria per il triennio 2025-2028. Docente di Teoria e Metodi dei Mass Media dal 2006, Sacchetti continuerà a guidare l’istituto puntando su innovazione e consolidamento dell’offerta formativa artistica.

“È un grande onore e una grande responsabilità che accetto con entusiasmo. Questo incarico costituisce per me un incentivo a proseguire i nostri sforzi e impegni. C’è ancora tanto da fare per il territorio calabrese”, ha dichiarato il direttore.