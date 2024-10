Da PietraKappa incontro sulla Reggio medievale

Qual era la dimensione urbana della Reggio medievale e cinquecentesca e settecentesca, della Reggio, cioè, impostata dai Normanni e durata fino al terremoto del 1783? Quali sono, nell’attuale toponomastica, le strade che la ricordano? Che nesso hanno la via del Torrione, la via Lemos, la via Crisafi, piazza san Filippo, con la Reggio dei secoli di mezzo? Dov’era il bastione dei tre montoni, e dove quello della mezzaluna? Di questo e di altro ancora si parlerà mercoledì 4 aprile alle ore 18,30, nella botteguccia di PietraKappa in via della Giudecca 40, con il prof. Francesco Arillotta.