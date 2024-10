Pinacoteca Civica e il Castello Aragonese aperti anche a Pasqua e Lunedì dell’Angelo

La Pinacoteca Civica ed il Castello Aragonese rimarranno aperti anche nelle giornate di domenica 16 e lunedì 17 aprile, per le festività di Pasqua e Lunedì dell’Angelo. A darne notizia è il consigliere delegato al turismo Giovanni Latella.

«Dopo il successo straordinario registrato con l’arrivo dei crocieristi della costa NeoRiviera – ha dichiarato Latella – anche questo fine settimana di festa saranno tanti i turisti che affolleranno i beni culturali della città. Proprio per andare incontro alle loro esigenze abbiamo deciso di tenere aperti due beni comunali di grande interesse come la Pinacoteca e il Castello Aragonese, offrendo la possibilità di visitarli anche a tutti i reggini che decideranno di trascorrere le festività pasquali in città».

Nello specifico il Castello Aragonese sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30 di domenica e lunedi mentre la Pinacoteca Civica rimarrà aperta nella giornata di domenica dalle 8.30 alle 18:30 e lunedi dalle 8:30 alle 12:30.

Presso il Castello Aragonese sarà possibile visitare gratuitamente la mostra realizzata a cura dell’Associazione Cartastraccia con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e il contributo dell’Istituto culturale dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Iran, con una selezione di 50 dipinti a olio su tavola eseguiti dall’artista Hassan Vahedi tra il 2013 e il 2016, frutto di assemblaggio di materiali lignei di riuso.