Mercoledì 12 settembre vedremo in tv l’ennesimo lavoro targato Fabio Mollo. Il regista reggino, ha diretto l’attrice Virginia Raffaele che ha ceduto al fascino delle serie tv con Come quando fuori piove, la prima fiction – in onda sul canale Nove in prima serata.

Quattro donne in auto in un vortice di storie

Quattro personaggi si alterneranno in un vortice di storie che confermano le doti di trasformista dell’attrice romana. Quattro personaggi al femminile completamente diversi, all’interno della propria auto, verso una meta solo apparentemente chiara. Sei puntate formano la serie tv ideata, scritta e interpretata da Virginia Raffaele e diretta dal regista reggino Fabio Mollo.

La fuga dalla solitudine sembra essere il filo conduttore dei rispettivi viaggi che generano situazioni surreali, dialoghi ed equivoci. Il percorso fatto in macchina ed il macinarsi dei chilometri porta ad una ricerca interiore dei personaggi.

I quattro personaggi della serie

Tra le protagoniste della serie anche Giorgia Maura, il personaggio che Virginia Raffaele ha portato in scena durante le sue ospitate ad Amici. La diciannovenne pugliese esclusa dalla famiglia, dagli amici, dalla vita, vuole diventare famosa ed essere salvata da Maria De Filippi.

Gregoria Barbiero Bonanni è invece un’anziana economista ai vertici delle lobby mondiali che parte da Roma per la Svizzera, dove si terrà una riunione tra i potenti del mondo.

Il terzo personaggio è Susanna, una giovane sposa che, con il neo marito Dario, si ritrova subito dopo il matrimonio per 24 ore in equilibrio tra la vita e la morte. Infine un provino con Pedro Almodóvar può invece cambiare la vita di Saveria Foschi Volante.

Rimaniamo in attesa di scoprire l’ennesimo lavoro del regista reggino Fabio Mollo, orgoglio della nostra terra, che continua a collezionare successi, uno dietro l’altro.