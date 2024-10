I complimenti di Pippo Inzaghi al reggino Varrà, Ds del Potenza

Se i complimenti arrivano da uno come Pippo Inzaghi, allora si può essere veramente orgogliosi. Il personaggio in questione è il reggino Fortunato Varrà, da tutti conosciuto come Natino, oggi Ds del Potenza. Un passato da calciatore con le maglie di Rosarnese, Cittanova, Guardavalle e Montalto, poi le prime esperienze da direttore sportivo in Eccellenza con il Locri. Anni di lavoro nel dilettantismo che diventano utili per il passaggio dopo qualche stagione al Benevento periodo felicissimo caratterizzato anche dalla promozione in serie A dei sanniti. Ed è lì che conosce Pippo Inzaghi, tra le altre anche ex allenatore della Reggina. Quest’ultimo, in occasione della manifestazione “Sfide” svoltasi al Pala Pergola di Potenza, ha avuto modo di spendere parole di elogio proprio per Natino Varrà, come detto attuale Ds del Potenza, compagine militante nel campionato di serie C: “Natino Varrà è un professionista di spessore, uomo leale e io con lui ci ho lavorato e vinto insieme. Con lui il Potenza potrà costruire un futuro importante e ho visto che la società si sta organizzando più che bene“.