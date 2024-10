All’Istituto “Piria” la presentazione del libro dell’ex prefetto Franco Musolino – FOTO

“Operazione acqua di felce. Storia d’amore e di ‘ndrangheta” è il libro presentato questa mattina nell’Aula Magna dell’Istituto tecnico economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria.

Ospite d’onore l’autore dell’opera, Franco Musolino, ex prefetto, che si è fin da subito rapportato con genuinità ai ragazzi delle classi quarte, presenti all’incontro, sopraffatti dalla lettura del libro grazie anche al supporto dalle docenti Giovanna Freno e Mariantonella Sciarrone.

A fare gli onori di casa la vice preside dell’istituto Grazia Condello.

“La sua presenza oggi rappresenta per noi un valore aggiunto. – ha detto – Si tratta di un’iniziativa che fa parte dei nostri Percorsi di cittadinanza e costituzione, Percorsi per competenze trasversali e orientamento. Siamo convinti che eventi del genere costituiscano le basi per il futuro dei nostri ragazzi”.

Il prefetto ha esordito:

Un incontro interessante che ha coinvolto i ragazzi in prima persona con l’interpretazione di alcuni passaggi del libro e dei video amatoriali interamente realizzati dagli stessi.

Emozionate anche le insegnanti. Giovanna Freno afferma:

Mariantonella Sciarrone asserisce subito dopo:

Lo scrittore con grande disponibilità ha risposto alle domande degli alunni che con curiosità esprimevano dubbi e interesse, anche con riferimento al fenomeno mafioso.

“Se la popolazione rifiuta la ‘ndrangheta allora la possiamo sconfiggere. Se invece si ha nei suoi confronti tolleranza o addirittura simpatia, non si ottiene niente. – ha detto – La ndrangheta è un alibi per coprire un disimpegno civile. Se ci nascondiamo dietro questo fenomeno pensando di non poter fare qualcosa ‘a causa della ndrangheta’ in realtà la appoggiamo e ci facciamo solo del male”.