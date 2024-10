Pisa-Reggina: tra i neroazzurri un altro positivo

Tra qualche ora Pisa e Reggina scenderanno in campo. Tra le fila neroazzurre riscontrata un’altra positività al covid dopo quella di Vido, lo scrivono i colleghi de lanazione.it:

Soddimo positivo dopo Vido

“Non c’è pace nel ritiro nerazzurro, funestato ancora una volta da problematiche legate alle positività al Covid-19. C’è infatti un nuovo calciatore che risulta positivo dopo il giro di tamponi di controllo effettuati nella giornata di giovedì. Si tratta di Danilo Soddimo, posto subito in isolamento secondo il protocollo. Il giocatore salterà la sfida di questo pomeriggio, alle ore 14, contro la Reggina. Anche Meroni sarebbe a rischio.

Non sarebbe però soltanto il centrocampista nerazzurro ad avere il Covid, precedentemente isolato assieme a Samuele Birindelli in via precauzionale prima della sfida contro l’Ascoli. Secondo ulteriori indiscrezioni ci sarebbe infatti un’altra positività, quella di Meroni, ma per la conferma bisognerà attendere il prossimo tampone, per scongiurare falsi positivi. In ogni caso la gara non corre pericolo di essere rinviata o posticipata di qualche ora e alla Lega di Serie B non sono pervenute richieste in tal senso“.