Pisa-Reggina: la probabile formazione amaranto con qualche novità

La Reggina prova a mantenere la sua imbattibilità e per farlo dovrà uscire indenne dal campo della capolista Pisa, squadra ben cosrtuita, robusta e capace di raccogliere cinque successi nelle prime sei gare ed un pareggio sul terreno del Parma. Non sarà facile per la compagine di Aglietti, al cospetto di un gruppo veramente molto attrezzato e con un Lucca in grande spolvero, oggi capocannoniere con cinque reti. Possibile qualche novità nell’undici iniziale amaranto:

REGGINA: Micai, Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bellomo, Crisetig, Hetemaj, Laribi; Rivas, Galabinov. All. Aglietti