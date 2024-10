Pisa-Reggina: tifosi amaranto presenti. Il dato dei biglietti venduti

Ci sarà un ambiente caldo ed un avversario intenzionato a riscattare un brutto inizio di stagione. La Reggina sa bene che non può fidarsi del momento di difficoltà del Pisa ed ha preparato la gara soprattutto per fronteggiare la prima parte di match, dove sicuro sarà arrembante ed aggressiva la compagine di casa. Amaranto che avranno il sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, seppur non si è riusciti a riempire per intero il settore. Sono 605 i biglietti venduti, ma a prescindere dal numero, sicuramente si faranno sentire.

