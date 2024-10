Avvio stagione sciistica a Gambarie: le precisazioni del sindaco Malara

“Iniziamo con estrema chiarezza a dire due cose.

La prima: le condizioni di innevamento attuale non consentono di sciare.

Andando nel dettaglio: in cima alla Telese nell’attualità ci sono circa 40 cm di neve ma a metà pista, nei tratti esposti al sole, ci sono grandi chiazze di terra e sassi. Inoltre nella pista Nino Martino non vi è quasi per nulla neve.

La seconda: come già dichiarato pubblicamente il 26 novembre u.s. , il cronoprogramma della ditta che gestisce gli impianti seggioviari già prevedeva l’apertura durante le festività natalizie.

Inoltre occorre premettere che per la società di gestione non è stato facile venir fuori da due stagioni di fermo assoluto, ciò ha portato delle perdite ecomoniche che non sono state “ristorate” dal Governo in nessuna proporzione compensativa.

A questo punto innanzitutto si esplicita che sono già stati effettuati i necessari lavori preliminari di sistemazione delle piste, quali lo spietramento, la pulitura del terreno, il taglio degli arbusti, la messa in posa dei paracolpi, la messa in sicurezza delle piste.

Detto quanto sopra, si può riaffermare che *in assenza di interventi di chiusura sanitaria, non appena nevicherà a Gambarie si potrà sciare sicuramente.*

Infatti, scendendo nei dettagli tecnici, per dare una maggiore informazione agli utenti, si specifica che:

sulla sciovia Mareneve sono già stati effettuati tutti i necessari lavori ed infatti i conseguenti esami tecnici hanno dato esito favorevole; tali esami sono stati gia’ trasmessi all’Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi del Ministero dei Trasporti sede di Bari il cui direttore ci ha anticipato il parere favorevole che verrà dato formalmente il primo giorno utile lavorativo, cioè il 27 dicembre,

per cui *il 28 dicembre la sciovia Mareneve sarà aperta al pubblico, si precisa che sulla stessa si potrà sciare anche in quasi totale assenza di neve*. per ovviare a dei problemi elettronici sorti a causa del maltempo della settimana scorsa sulle Seggiovie Nino Martino e Telese, avant ieri sono arrivati da Vicenza i tecnici esperti della Lamet srl, ditta specializzata in materia;

il loro intervento si è reso necessario perche’ la seggiovia Nino Martino ha richiesto la sostituzione di un Encoder (apparato elettromeccanico che converte la posizione angolare del suo asse rotante in un segnale elettrico digitale), sostituzione già avvenuta;

Invece sulla seggiovia Telese è stato riscontrato il malfunzionamento di una scheda Gefran (un inverter vettoriale ad orientamento di campo ), essa è necessaria per consentire l’ inversione di marcia della seggiovia;

tale scheda è già stata richiesta, sarà pronta a breve e sarà portata e montata a Gambarie dagli stessi tecnici giorno 03 gennaio ( visto lo stato attuale di assenza di neve non è necessario forzarne i tempi anche se a tale scopo monitoreremo costantemente le previsioni meteo).

A quel punto il Direttore di Esercizio potrà trasmettere all’Ustif, sede di Bari competente territorialmente, i risultati con gli esami effettuati sui due impianti e tale Ufficio Ministeriale concederà l’autorizzazione all’apertura degli impianti.

Dicendolo in modo piu semplice : *subito dopo il 3 gennaio, in presenza di neve, si potranno aprire al pubblico le seggiovie Telese e Nino Martino*

discorso a parte occorre fare per la seggiovia Monte Scirocco-Telese a servizio della pista azzura, per essa si rendono necessari dei lavori straordinari legati alla necessaria revisione straordinaria prevista per legge essendo trascorsi 25 anni dalla sua costruzione;

tali lavori sono in corso ma richiederanno certi collaudi la cui tempistica, parliamo cmq sempre del mese di gennaio, la società di gestione non la può definire oggi con certezza.

4) *È stato già aggiudicato il Servizio Navetta con 3 minibus* da 20 posti che partendo dal piazzale Rumia arrivera’ alla zona partenza delle seggiovie Telese- Nino Martino;

il servizio sarà gratuito, sarà vietato ai pedoni, vi potranno accedere solo gli sciatori già muniti di abbonamento e gli stessi saranno vendibili solo a coloro che si presenteranno muniti di green pass, gli abbonamenti saranno acquistabili anche presso esercizi convenzionati insistenti in citta’.

Certamente sarà un anno di transizione, in attesa della Ricostruzione della Storica Seggiovia Piazza Mangeruca-Monte Scirocco, ma l’ importante è poter sciare dopo due anni di privazione e quindi *Vi aspettiamo tutti a Gambarie in modo da poterci ritrovare tutti insieme sulle nostre fantastiche piste da sci*.