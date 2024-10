Pizzaiolo reggino sbanca in Francia ai campionati di pizza

Sacrificio e talento. Il giovane pizzaiolo reggino Demetrio Lavilla è stato tra i protagonisti all’ultimo campionato di pizza che si è tenuto in Francia nei giorni scorsi.

Lavilla ha sbaragliato la folta concorrenza aggiudicandosi il primo posto nella categoria ‘Large’, mentre nella classifica generale ha guadagnato un ottimo 18esimo posti sugli oltre 400 iscritti provenienti da tutta la Francia.

Il giovane pizzaiolo reggino ha lasciato la sua terra per lavoro e con tanti sacrifici, studio e lontananza dagli affetti è riuscito ad ottenere degli eccellenti risultati. In un territorio che soffre enormemente sul piano occupazionale, Demetrio è un esempio per i giovani grazie alla sua volontà, impegno e dedizione che l’hanno fatto arrivare in alto.

