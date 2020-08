Pizzimenti si rivolge a Falcomatà: 'Acqua e salute sono prioritarie per la popolazione'

"In questi ultimi 3/4 giorni la costante canicola di 40° si è fatta più insopportabile, perché nelle case dei Reggini, adesso, non arriva più un goccio d'acqua neanche di giorno: tutta la città è all'asciutto."

È quanto afferma Nuccio Pizzimenti, Presidente dell'Associazione "Cittadini per il Cambiamento", che ancora una volta interviene a favore della popolazione: "I Reggini sono inferociti per la totale mancanza d'acqua, ma non solo loro, adesso anche i turisti, ospiti dei BED cittadini, - (anch'essi all'asciutto), - protestano, come ha fatto una turista Toscana, che, con un post su Facebook, qualche giorno fa, ha rimarcato, che l'attuale Amministrazione tiene la città in una condizione da Terzo Mondo, non solo per i cumuli enormi di spazzatura non raccolta per strada, ma soprattutto perché manca l'acqua nelle case dei Cittadini e di conseguenza nei BED. La turista conclude, osservando giustamente, che Reggio ha tutto per offrire ai turisti un piacevole soggiorno, ma è purtroppo male amministrata, perché la città, non può essere tenuta in queste misere condizioni, la città ed i turisti non possono patire sofferenze indicibili a causa della totale mancanza d'acqua nelle case! Nuccio Pizzimenti ne conviene, affermando, che ciò avviene a causa del fatto che Falcomatà è moroso di circa 5 - 6 milioni di Euro nei confronti della SORICAL, la quale da Dicembre 2019 ha abbassato notevolmente la portata dell'acqua alla nostra città; e così, i Reggini e gli ospiti dei BED sono all'asciutto! Falcomatà, lo abbiamo sempre detto, non sa amministrare, ma quel che è peggio, non sa stabilire le priorità a cui dare precedenza e così sai che fa? Invece di preoccuparsi di far arrivare l'acqua nelle case dei Reggini e nei BED, o di far arrivare, ove necessita le autobotti con l'acqua, il cui servizio è pure insufficiente ed "a singhiozzo", si preoccupa invece di far arrivare a Reggio le bancarelle di Festa Madonna, - (una cosa accattivante sotto campagna elettorale?) - senza preoccuparsi se ciò possa creare o meno assembramenti! Peró, attenzione, la processione con la Vara, quella l'ha vietata ed i portatori della Vara scenderanno nottetempo la Madonna dall'Eremo in Duomo!"

Praticamente: il COVID, secondo Falcomatà "gira" allegramente lungo la processione negata, ma chissà perché, sarebbe assente dagli assembramenti tra le bancarelle! Questa cosa irrazionale ricorda la disposizione illogica di CONTE, che chiude discoteche e sale da ballo dalle h. 20,00 alle 6 del mattino, perché poi il COVID circola solo di notte e non di giorno? Praticamente, hanno fatto diventare il COVID "intelligente"; al punto che sceglie lui luoghi ed orari in cui circolare! Ma torniamo alla mancanza d'acqua in città, problema lasciato irrisolto da Falcomatà sin da Dicembre 2019; e fatto incancrenire ed aggravare sempre più, facendo soffrire i cittadini con questo caldo infernale, che vengono abbandonati a sé stessi! Falcomatà, ma non avevi detto, pure con la "borraccina d'alluminio", che ci sarebbe arrivata l'acqua della diga sul Menta?

Che fine ha fatto quell'acqua e soprattutto, quell'acqua è potabile?