Plastic Free: giornata ecologica a Bocale. L’invito dei volontari

Un appuntamento tutto speciale, in una giornata in cui le spiagge saranno certamente frequentatissime, per lanciare un messaggio in difesa del Pianeta

Non si fermano gli appuntamenti di Plastic Free, nemmeno in queste centralissime settimane di agosto.

L’associazione, che da anni si occupa di sensibilizzare sulle tematiche ambientali, è pronta a scendere in campo anche questo sabato: 10 agosto.

Un appuntamento tutto speciale, in una giornata in cui le spiagge saranno certamente frequentatissime, per lanciare un messaggio in difesa del Pianeta e, in particolare dell’ecosistema marino, responsabilizzando i bagnanti verso un comportamento virtuoso e consapevole anche sotto l’ombrellone.

L’appuntamento è per sabato 10 agosto alle ore 09:00 sulla spiaggia di Bocale, più precisamente di fronte allo spiazzo “Fosse della Manna”, all’altezza della Chiesa.

L’iniziativa è stata promossa da Pro Loco Reggio Sud e Azione Cattolica Bocale. Sarà aperta a grandi e piccini: per partecipare è necessario iscriversi, gratuitamente, sul sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” a questo link.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua.

Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dalle associazioni e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.