A Reggio Calabria un successo la data nazionale Plastic Free

Migliaia di chili di rifiuti rimossi dall’ambiente in un solo weekend in Calabria. Una tonnellata solo nella provincia di Reggio

Due giorni dedicati all’ambiente, con attenzione particolare all’inquinamento da plastica: il 28 e 29 settembre, in oltre 230 città italiane, migliaia di volontari sono scesi in campo per ripulire le spiagge e gli argini dei fiumi in tutta la Penisola.



Un evento che si ripete ogni anno con sempre maggiore partecipazione ed entusiasmo da parte dei volontari Plastic Free affiancati da enti, associazioni e varie altre realtà attive sul territorio. Esempio, questo, del forte amore e senso civico che unisce i cittadini di ogni parte d’Italia per lo stesso scopo.

Anche la Calabria è stata protagonista di questo evento nazionale con 10 appuntamenti di clean up coordinati dai referenti Plastic Free di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Catanzaro, Montepaone, Squillace, Soverato, Orsomarso, Stalettì e Pizzo.

«Invertire la rotta è possibile e le azioni di Plastic Free ne sono un esempio concreto che può dare speranza – dichiara Alberto Fio, referente regionale Plastic Free Onlus – Ringrazio i referenti sul territorio calabrese per il costante impegno organizzativo, i volontari che non fanno mai mancare il loro supporto e le tante associazioni che ci sono vicine e si adoperano al nostro fianco».

Migliaia di chili di rifiuti rimossi dall’ambiente in un solo weekend in Calabria. Una tonnellata solo nella provincia di Reggio, grazie al lavoro di sessanta volontari scesi in campo sul lungomare di Villa San Giovanni, sabato 28 settembre, e al Parco Lineare Sud domenica 29.

Un gioco di squadra in cui hanno offerto il proprio contributo anche il Rotaract Sud Parallelo 38, i Comitati di quartiere “Ferrovieri-Pescatori” e “Torre Lupo”, Mare Pulito, la scuola di Kayak “Dragon Team Canoa e Kayak RC” e il ristorante “Sciauru” che ha scelto di unirsi alla causa di Plastic Free e, grazie alla propria donazione, ha supportato la realizzazione dell’evento.

“Siamo sempre felici di unire le forze con tante altre belle realtà attive sul nostro territorio. Questa comunione di intenti ci fa sentire parte di una squadra fortissima, unita per il bene della nostra città. Soltanto insieme possiamo raggiungere i risultati sperati e lasciare una grande impronta positiva sul nostro Pianeta”, affermano i referenti reggini organizzatori dell’evento Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Federica Repaci, Beatrice Romeo e Giovanni Mannuzza.

Forte anche il sostegno delle amministrazioni comunali, con il settore ambiente, che hanno collaborato e affiancato l’associazione sul territorio per l’organizzazione dell’evento.

Presente per tutta la durata dell’appuntamento reggino anche Ecologia Oggi, con la fornitura di guanti, sacchi e attrezzi da lavoro per i volontari, provvedendo all’immediato smaltimento di quanto raccolto alla fine della giornata.