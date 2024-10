Plastic Free, a Reggio un nuovo appuntamento per l’ambiente 

Plastic Free torna sul lungomare di Reggio Calabria con un nuovo appuntamento di pulizia in spiaggia

Sabato 1 giugno alle ore 16:00 i volontari dell’associazione Plastic Free, che dal 2020 si occupa di sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, si sono dati appuntamento per un nuovo evento di clean up che coinvolgerà l’aria della Via marina bassa e della spiaggia, partendo dall’Arena dello Stretto.

Un evento in cui ci si aspetta di trovare tantissimi giovani reggini pronti a dare una mano per prendersi cura della propria città, soprattutto adesso che la scuola volge al termine e le spiagge inizieranno a riempirsi nuovamente per l’estate.

A fianco di Plastic Free, infatti, per questa data, sarà presente anche British School insieme ai giovani del progetto P.C.T.O. del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”.

Un appuntamento che apre la stagione estiva di Plastic Free, che continuerà in grande per tutto giugno.

Per partecipare all’appuntamento di sabato pomeriggio è richiesta l’iscrizione gratuita sul sito di Plastic Free al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8042/1-giu-reggio-di-calabria

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro, un cappellino per il sole e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.