Platì, aperto nuovo ufficio postale

Poste Italiane comunica che da venerdì 18 maggio è operativo il nuovo ufficio postale di Platì, ubicato nella centralissima via Roma.

La nuova sede, realizzata con le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, è caratterizzata da spazi più ampi, maggiore luminosità, arredi più funzionali e impianti di sicurezza all’avanguardia e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45.

L’apertura di un nuovo ufficio postale, in un territorio difficile per carenze infrastrutturali come quello del territorio di Platì, rappresenta l’impegno concreto che Poste italiane ha riservato a favore delle comunità dei piccoli Comuni e conferma il ruolo strategico della capillarità della sua rete al servizio dei cittadini, del tessuto imprenditoriale e degli amministratori locali.

Nell’incontro del novembre scorso a Roma con i sindaci dei piccoli comuni, l’amministratore delegato di Poste italiane Matteo Del Fante ha promesso ai 5 mila primi cittadini presenti maggiore efficienza nei 12.800 uffici postali del territorio nazionale dove vengono serviti ogni giorno 1,5 milioni di clienti.

Tra gli impegni assunti da Poste Italiane:

il servizio di Tesoreria in collaborazione con CDP

l’installazione di nuovi sportelli ATM

la fornitura di servizi presso la rete dei tabaccai e a domicilio tramite i portalettere nei 254 Comuni non serviti da un Ufficio Postale

nuovi investimenti per rafforzare la sicurezza dentro e fuori gli Uffici Postali

il servizio Poste WI-FI gratuito in tutti gli Uffici Postali dei piccoli Comuni

gratuito in tutti gli Uffici Postali dei piccoli Comuni il potenziamento delle risorse degli Uffici Postali nei Comuni turistici

l’abbattimento delle barriere architettoniche negli Uffici Postali di oltre 1000 Comuni