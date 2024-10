Play off serie C: Crotone fuori, il Cesena di Toscano in semifinale

Si sono giocate questa sera le gare di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C ed anche in questa circostanza come nel turno precedente non sono mancate le sorprese. Tre teste di serie su quattro dicono addio ai sogni promozione, va avanti invece il Cesena di Mimmo Toscano.

I risultati delle partite V. Entella-Pescara 2-3 (1-2) Pordenone-Lecco 1-3 (1-0) Crotone-Foggia 2-2 (0-1) Cesena-Vicenza 0-0 (0-0) Le semifinali Foggia-Pescara

Lecco-Cesena