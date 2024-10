Playoff scudetto: Reggio Bic si ferma contro i campioni d’Italia

Non riesce l’impresa alla Reggio Bic sul terreno di gioco dei campioni d’Italia degli “Amicacci” Giulianova. Il match viene vinto dagli abruzzesi che replicano la gara di andata vinta al Palacalafiore: sfida sempre a senso unico per i padroni di casa, termina 70 a 56.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro non sono riusciti a domare la formazione abruzzese come auspicato durante la settimana, uscendo sconfitti dopo una gara mai in discussione. Il PlayOff non finisce qui ma continua con la corsa al piazzamento. Adesso, infatti, la testa è già rivolta al match di sabato 2 marzo tra le mura amiche del Palacalafiore contro le Volpi Rosse di Firenze.

Sarà un re-match della passata stagione, dove entrambe le formazioni si erano già incontrate ai PlayOff scudetto: in quell’occasione avevano vinto i toscani, dunque, doppia voglia di riscatto per gli amaranto.

Sarà per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic l’ultimo appuntamento di questa stagione che li ha visti disputare un campionato di tutto rispetto e con traguardi importanti conseguiti: la ciliegina sulla torta stagionale, sarà il grande appuntamento con l’Eurocup in programma dal 7 al 10 marzo al Palacalafiore che vedrà scendere in campo le altre realtà europee, in arrivo da Francia, Spagna e Turchia, che si daranno battaglia per il passaggio del turno.