Attivate le filiere per l’Avviso su voucher e Pial

Il Piano Locale per il Lavoro “Lo Stretto sostenibile” comunica l’istituzione di nuovi servizi informativi e di accompagnamento per la presentazione delle candidature all’Avviso della Regione Calabria riguardante l’assegnazione di 11 voucher per la realizzazione di Piani Individuali di Avviamento al Lavoro (PIAL). Il termine per la presentazione delle candidature, che avviene esclusivamente attraverso la piattaforma telematica regionale, è il 26 febbraio prossimo.

Gli sportelli informativi a Villa San Giovanni e Reggio

Un secondo sportello informativo e di orientamento è funzionante fa ieri presso la sede municipale di Villa San Giovanni, che è ente capofila del raggruppamento di Comuni e organismi di rilevanza economica che ha ideato e proposto il Piano Locale. Fino alla chiusura del bando lo sportello è attivo tutti i giorni in coincidenza dell’apertura della sede comunale.

A Reggio Calabria continua a funzionare lo sportello presso il Patto dello Stretto dove vengono anche erogati servizi di orientamento e di assistenza per la redazione dei Piani Individuali. Nei giorni scorsi si è tenuto un seminario di analisi ed approfondimento del bando e un ulteriore appuntamento si svolgerà nella prossima settimana.

Le filiere a cui rivolgersi per i voucher

Gli organi di gestione del PLL dello Stretto hanno anche completato l’elenco delle filiere e dei rispettivi referenti a cui i candidati ai voucher possono rivolgersi per instaurare relazioni dirette con imprese singole o di settore nelle quali poter svolgere una parte del loro percorso integrato.

Le filiere coinvolte sono quelle del Patto dello Stretto (che conta oltre 120 pmi), della Lega delle Cooperative e Mutue, di Confcommercio, Casartigiani, Associazione Costruttori (ANCE) e Polo Net, che raggruppa le imprese del settore tecnologico.

I candidati ai voucher interessati possono reperire i recapiti delle filiere e dei loro referenti sui siti internet del Patto dello Stretto (www.pattodellostretto.it) e del Comune di Villa San Giovanni o presso le sedi territoriali del Centro per l’Impiego di Reggio Calabria; possono altresì contattare i due sportelli informativi di persona o tramite telefono e posta elettronica.