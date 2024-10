Caso plusvalenze, Binda anticipa le richieste della Procura su Parma e Pisa

Iniziato il processo davanti al Tribunale Federale per quello che riguarda l’inchiesta sulle plusvalenze, la sentenza arriverà venerdi. Secondo le prime indiscrezioni lanciate sul proprio profilo twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, richieste pesanti squalifiche per la Juventus ed i suoi dirigenti, mentre per quello i club indicati più a rischio penalizzazione Pisa e Parma, la richiesta è solo ammende. Il cambio di proprietà di queste ultime pare abbia costituito una importante attenuante.