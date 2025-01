Cybersicurezza, arriva il progetto Secure per le imprese

Nel contesto dell’era digitale, le aziende sono chiamate ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti tecnologici e alle dinamiche di mercato in continua evoluzione. Investire in ricerca e sviluppo è essenziale per sviluppare prodotti e servizi innovativi che rispondano alle esigenze sempre più complesse dei clienti.

Un esempio significativo di come la digitalizzazione possa essere un fattore di crescita per le imprese è il progetto europeo Secure, lanciato da ultimo per sostenere le PMI europee, che mira a migliorare la cybersicurezza delle stesse attraverso un finanziamento di 16,5 milioni di euro. Questa tipologia di investimenti risulta essenziale per garantire che le PMI siano protette dalle crescenti minacce informatiche e possano competere su un mercato globale sempre più interconnesso.

I numeri parlano chiaro: gli attacchi informatici sono diventati la seconda minaccia globale, subito dopo la crisi climatica. Questo fenomeno non sorprende: man mano che le società diventano sempre più digitalizzate, le vulnerabilità aumentano, attirando attacchi sempre più sofisticati. I recenti episodi che hanno coinvolto banche, porti e aziende in Italia dimostrano come nessun settore possa dirsi al sicuro.

Cybersicurezza e competenze per la competitività

Beniamino Azzarà, CEO di SIED IT, sottolinea l’importanza di un approccio strategico per le PMI in un mondo digitale: “Le PMI sono il cuore pulsante dell’economia italiana e calabrese, e per rimanere competitive è fondamentale che vengano messe nelle condizioni di adottare tecnologie digitali avanzate, come l’intelligenza artificiale, per ottimizzare la gestione aziendale e incrementare l’efficienza operativa.”

Tuttavia, Azzarà evidenzia che, nonostante l’importanza di questi investimenti, le istituzioni e la politica debbano fare di più per supportare le PMI, mentre le imprese devono mettere in conto che formazione e nuove competenze saranno le parole d’ordine per non soccombere.