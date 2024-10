Pnrr, Occhiuto: “Comunicato il piano per finanziare gli ospedali calabresi”

“La Regione Calabria ha comunicato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il suo Piano per finanziare – attraverso le risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza – gli ospedali di comunità, le case della comunità e le centrali operative territoriali.

D’intesa con Agenas, si provvederà nei prossimi mesi – fino a marzo 2022 – ad aggiornare il piano e il relativo cronoprogramma, che si chiuderà il 31 maggio 2022.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“In questo lasso di tempo ci sarà un confronto con le aziende sanitarie, con le aziende ospedaliere e con i sindaci calabresi per raccogliere e raccordare tutte le esigenze, al fine di inserire nel Programma operativo definitivo una completa rivisitazione delle chiusure, delle riaperture e delle riconversioni dei presidi sanitari.

Saranno valutati diversi parametri: il rafforzamento dell’emergenza/urgenza; la necessità di supportare le aree disagiate e di montagna – come nel caso dell’ospedale di Cariati (in provincia di Cosenza), per il quale verranno fatte specifiche riflessioni -; e, infine, l’andamento e all’evoluzione della pandemia da Covid-19”, le parole di Occhiuto.