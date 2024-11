Pochi giorni al via del World Wide Instameet a Reggio Calabria

Mancano ormai pochissimi giorno al World Wide Instameet 13ª edizione, che si terrà nella incantevole cornice di Scilla in provincia di Reggio Calabria.

La community @Igers.ReggioCalabria di concerto con il Comune di Scilla, ha in programma, per questa occasione una tre giorni speciale divisa in due momenti, la prima mostra fotografica organizzata dalla community reggina che resterà in piedi per tutti e tre i giorni in calendario e poi giorno 24 l’instameet per le vie di Scilla ed il borgo di Chianalea (RC).

Ringraziamo inoltre anche l’Altafiumara Resort (Partner Ufficiale) per la disponibilità nell’accoglierci e nel mettere a disposizione i propri spazi. Ecco il dettaglio della rassegna ed il programma dettaglito dell’instawalk:

22/23/24 Aprile:



“MOSTRA FOTOGRAFICA IGERS REGGIO CALABRIA” che si terrà al Castello Ruffo di Scilla. Per la collettiva sono stati selezionati circa 40 tra i migliori scatti che immortalano angoli dei comuni della provincia Reggina, cogliendone l’essenza più pura.

La rassegna nasce con la voglia e l’interesse di un territorio di raccontarsi ed essere raccontato. La mostra, sarà aperta visitabile nei tre giorni da venerdì 22 aprile con l’inaugurazione alle ore 18:00 preceduta dalla Conferenza Stampa delle ore 17:00 alla quale parteciperanno anche il Sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone e l’assessore alla Cultura Maria Gattuso, sabato 23 e domenica 24 giorno nel quale si a seguito dell’instameet si concluderà anche la mostra.

Domenica 24 Aprile:



l’INSTAMEET per le vie di SCILLA e del magnifico BORGO DI CHIANALEA che si terrà giorno 24 Aprile. Scilla col suo Castello che svetta su di una rocca circondata per tre lati dal mare, diventa uno dei soggetti più fotografati e più belli che l’intera provincia di Reggio Calabria, e forse la regione, ha, mentre Chianalea con i suoi ristoranti sulle palafitte, le case le cui finestre si aprono direttamente sull’acqua cristallina e le piccole e curate vie che sfociano quasi improvvisamente a mare è uno dei borghi più incantevoli del sud italia.

Ecco perché si svolgerà qui l’instameet per il tredicesimo world wide instameet.

Il welcome sarà a Piazza San Rocco alle ore 11:50, verranno consegnati i Badge necessari per partecipare all’evento ed avere accesso ad alcune delle tappe in programma. Qualora qualcuno di voi volesse aggregarsi ad un orario diverso, può farlo registrandosi gratuitamente su eventbrite il suo badge sarà messo da parte (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wwim13-scilla-reggio-calabria-24806325387) .

Dalla piazza principale non può mancare una capatina al Lungomare per poi spostarsi verso il porto per scattare qualche foto diversa dalle tipiche viste di Scilla, passando per chiese del 1600 e gallerie scavate nella roccia, continuando si arriverà al vicinissimo Borgo di Chianalea, un vera perla, nel percorrere le sue vie ci si può perdere tra i dettagli delle case o gli scorci che si aprono all’improvviso.

Il percorso prevede ovviamente un passaggio al Castello Ruffo di Scilla dove si potrà apprezzare la mostra fotografica ed un momento dedicato alla Community.

A seguire potremo godere del magnifico tramonto sullo stretto dalle terrazze dell’Altafiumara Resort, partner ufficiale del WWIM13 Reggio Calabria, godendo oltre che di un panorama mozzafiato anche di un aperitivo d’eccellenza preparato dagli chef di Altafiumara Resort .



Programma WWIE13 Reggio Calabria:

Venerdì 22 Aprile

ore 17:00 – Conferenza Stampa – Castello Ruffo – Sala Convegni

ore 17:30 – Inaugurazione Mostra Fotografica – Castello Ruffo – Saloni Superiori



Sabato 23 Aprile

ore 9:45 – Apertura Mostra

ore 10:30 – Speech sul tema: “Instagram: dosaggio e posologia”

ore 15:30 – Speech sul tema: “Speech & Spam”

ore 18:30 – Chiusura sale espositive

Domenica 24 Aprile

ore 9:45 – Apertura mostra

ore 11:50 – Welcome WorldWide Instameet a Piazza San Rocco Scilla (Rc)

– Consegna Gadget e Badge

ore 12:00 – InstaWalk

– Belvedere di Piazza San Rocco

– Monumento al Pesce Spada

– Scalinata panoramica che porta al Lungomare

– Chiesa dello Spirito Santo

– Spiaggia

– Porto

ore 14:30 – Pausa gelato granita o simili

– Chianalea

– Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo

– Castello Ruffo – Visita alla Mostra – Community Time



ore 18:00 – Spostamento presso Altafiumara Resort e tour della Struttura

– Consegna Attestati

– Aperitivo al Tramonto

Gli hashtag principali da utilizzare saranno:

#igersreggiocalabria #instameetscilla #wwim13reggiocalabria #experienceAltaFiumara

Si consiglia fortemente di registrarvi gratuitamente per l’evento su EventBrite a questo indirizzo in modo da assicurarvi il vostro ingresso

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wwim13-scilla-reggio-calabria-24806325387



Per chi venisse da fuori Reggio e volesse avere informazioni su dove soggiornare in città in questi tre giorni o solo in alcuni di essi, potrà tranquillamente scrivere a igersreggiocalabria@icloud.com o sulla nostra pagina Facebook!



Non vorrete mica mancare all’evento che unisce tutti gli igers del mondo?

Vi aspettiamo al #wwim13reggiocalabria !