Polistena, Francesco Montanari in scena all’Auditorium con ‘Sesto potere’

Unica tappa in Calabria per lo spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco. La trama è tristemente attuale: politica, fake news, manipolazione

Di seguito il comunicato della stagione teatrale a Polistena promossa da Dracma.

Imperdibile appuntamento in cartellone per “Teatro chiama Terra”, la nuova stagione di DRACMA – Centro Sperimentale d’Arti Sceniche all’Auditorium Comunale di Polistena.

In programma il 22 dicembre l’unica data calabrese di “Sesto potere – Nascita di una democrazia violata dall’odio, dal denaro e dalla vendetta“, spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco, con Francesco Montanari, Cristiano Caccamo, Nina Torresi, Matteo Cecchi.

Dopo il quarto potere della stampa e il quinto potere della televisione, un sesto potere, molto più sottile, molto più infimo, scivola tra gli smartphone, nelle notifiche Facebook e nelle stories su Instagram. Un potere invisibile, come è sempre invisibile chi lo comanda ed è sempre ignoto perché lo fa. Un pericolo nelle nostre mani, un lavaggio del cervello continuo, forse, un potere da cui nessuno di noi può scappare.

La trama è tristemente attuale. Politica, fake news, manipolazione. Il campo di battaglia è quello della diffusione delle notizie e anche qui lo scontro è tra un conduttore che eccelle nel suo mestiere, che è amato dal pubblico e che conosce alla perfezione lo strumento della televisione, e tre giovani che invece sanno come gestire l’umore del web, come smuovere le masse e scatenare reazioni di pancia ma terribilmente potenti. In mezzo, la verità, che viene schiacciata e perde sempre più di valore.

Una stagione ambiziosa e contemporanea quella di Dracma che rinnova l’urgenza di tenere uno sguardo attento alle nuove proposte del teatro contemporaneo ampliandolo alle proposte offerte del mondo della danza e della ricerca in ambito musicale, in un’ottica di creazione continua di nuovo pubblico e di contaminazione dei linguaggi scenici.

La stagione teatrale di Polistena 2023/2024 è sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Calabria e Comune di Polistena.

