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Sanità territoriale: Consultorio SPOKE di Polistena, nuovi servizi in arrivo

A Polistena pianificate nuove attività per il Consultorio SPOKE e l’apertura del Centro Famiglie nella struttura di via delle Fabbriche

27 Agosto 2026 - 18:27 | Comunicato Stampa

ospedale polistena

Si è svolto a Polistena un importante incontro presso la sede del Consultorio SPOKE di Polistena tra la dirigente dell’ASP dott.ssa Rosilita Veccia, coordinatrice della Rete dei Consultori, e il sindaco Michele Tripodi.

All’incontro hanno partecipato anche la dott.ssa Antonietta Dominello, responsabile dell’ATS di Polistena, e l’équipe assegnata al Consultorio.

Pianificate nuove attività per potenziare la struttura

Nel corso della riunione sono state pianificate nuove attività finalizzate al potenziamento della struttura e all’ampliamento dei servizi offerti.

La dott.ssa Veccia ha espresso grande apprezzamento per l’organizzazione del Consultorio di Polistena e per la qualità del lavoro svolto quotidianamente, a beneficio di un’utenza che non riguarda soltanto la città di Polistena, ma abbraccia un territorio molto più ampio.

Tripodi: «Collaborare per rafforzare il presidio»

Il sindaco Michele Tripodi ha ringraziato la dott.ssa Veccia e tutti i suoi collaboratori per la disponibilità dimostrati nella fase di avvio del consultorio, sottolineando la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a collaborare per rafforzare ulteriormente questo importante presidio sanitario e sociale territoriale.

In arrivo il Centro Famiglie

A breve, inoltre, sarà aperto nel piano sottostante della struttura di via delle Fabbriche il Centro Famiglie, che si integrerà con i servizi già garantiti dal Consultorio, consentendo di rafforzare la rete del sostegno, dell’ascolto, dell’assistenza e della solidarietà rivolta alle persone e alle famiglie.

L’Amministrazione Comunale continua ad investire sui servizi, sulla loro qualità e sulla capacità di dare risposte concrete ai bisogni del territorio.

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