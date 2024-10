Il Lions Club “Polistena Brutium” vicino ai più deboli con i ‘Barattoli dell’Emergenza’

Nuova iniziativa di solidarietà del Lion Club di Polistena.

Barattolo dell’Emergenza Lions, un aiuto per chi vive da solo

L’11 febbraio è la Giornata Mondiale del Malato. Anche in tale ricorrenza il Lions Club “Polistena Brutium”, presieduto dal Dott. Giuseppe Zampogna, vuole intervenire a protezione delle fasce più deboli con un progetto intitolato: “Il Barattolo dell’Emergenza Lions”.

Trattasi di un service Lions di rilevanza nazionale che il Club di Polistena – nello specifico il comitato di soci guidato dall’Avv. Monica Minì, anche Presidente di Zona 26 del Distretto 108 YA, per l’a.s. in corso, e composto da Don Pino Demasi , Delegato del Governatore per i “Rapporti con Libera”, dal dirigente scolastico Prof.ssa Emma Sterrantino, dall’Avv. Ettrore Tigani, componente del comitato scientifico della Fondazione del Distretto Lions 108 YA e dalla Prof.ssa Maria Grazia Zerbi – ha voluto dedicare alla persone sofferenti.

Il Barattolo dell’Emergenza Lions è un aiuto per chi vive da solo, soprattutto se anziano, poiché in caso di necessità potrebbe non essere in grado di rispondere alle domande dei soccorritori.

Infatti, è stato ideato per contenere una scheda con i dati sanitari della persona da assistere e le informazioni più utili per il personale medico. Inoltre, la scheda con i dati sarà facilmente reperibile, perché il barattolo che la contiene, non solo ha i colori accesi dei Lions, giallo e blu, ma verrà posizionato nel frigorifero (elettrodomestico presente in quasi tutte le abitazioni) .

Per reperire più agevolmente il barattolo, sulla porta d’ingresso della casa e all’esterno del frigorifero verranno incollati due adesivi speciali che ricorderanno ai soccorritori dove trovare le informazioni utili, sulla salute della persona da assistere.

Il progetto, che comincia oggi, con l’individuazione dei destinatari del service, continuerà a svilupparsi nei prossimi mesi, nel rispetto della normativa anti-Covid.

Ancora una volta, il Lions Club “Polistena Brutium”, sempre attento alle esigenze del territorio, dimostra grande sensibilità mettendo in risalto la centralità della persona in un’etica di responsabilità e solidarietà, valori, questi ultimi, alla base della Costituzione , ma soprattutto della vita.